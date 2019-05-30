СМИ: Эмери получит 40 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери получит 40 миллионов фунтов стерлингов на летние трансферы. Как сообщает The Mirror, такая сумма будет выделена клубом из-за того, что "канониры" не попали в Лигу чемпионов.

"Арсенал" попробует извлечь дополнительные средства путем продажи некоторых игроков. В число тех, с кем лондонцы могут расстаться, входят полузащитники Месут Езил и Генрих Мхитарян, а также защитник Шкодран Мустафи.

Напомним, в минувшем сезоне "Арсенал" занял 5-е место в чемпионате Англии. В финале Лиги Европы "канониры" проиграли "Челси" (1:4).

Все о чемпионате Англии - здесь