СМИ: Эмери отказал «Эвертону»

Бывший главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери отказался от предложения возглавить «Эвертон», утверждает Marca.

По данным источника, испанский специалист отклонил предложение не только «ирисок», а также не стал вести переговоры с двумя клубами из китайской суперлиги. Эмери хочет вернуться к работе в команду, у которой есть возможность бороться за трофеи.

Теперь «Эвертон» может пригласить в команду Карло Анчелотти, которого уволили из «Наполи». Кроме того, мерсисайдцы планируют обратиться к бывшему тренеру команду Дэвиду Мойесу.

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