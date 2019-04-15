16:57 | Футбол — Англия

СМИ: экс-тренер "Рубина" может возглавить "Челси"

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Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри может быть отправлен в отставку по окончании сезона. Как утверждает Daily Record, лондонский клуб рассматривает рулевого "Уотфорда" Хави Грасию в качестве замены итальянскому специалисту. 

Руководство "синих" было впечатлено игровым стилем "шершней" в текущем сезоне: они вышли в финал Кубка Англии, а также расположились на 10-м месте в турнирной таблице. 

В России Грасия известен по работе с "Рубином". Он возглавлял казанский клуб в сезоне-2016/17. 

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