СМИ: экс-физиотерапевт "Уотфорда" покончил с собой после обвинений в растлении мальчика

Бывший физиотерапевт "Уотфорда" Фил Эдвардс покончил с собой после обвинений в растлении несовершеннолетнего, сообщает The Sun. 60-летний специалист был арестован в прошлом месяце по подозрению в растлении подростка.

Он был освобожден под залог, но через две недели его нашли мертвым в собственном доме. По сообщению источника, полиция не считает его смерть подозрительной, и "очевидно, что он покончил с собой.

Ранее Эдвардс занимался травмами молодых футболистов в "Барнете" и "Бирмингем Сити".

Официальные представители полиции не стали комментировать смерть Эдвардса, заявив, что расследования еще продолжается.