СМИ: Дзола покинет "Челси" в связи с возможным уходом Сарри

Помощник главного тренера "Челси" Маурицио Сарри Джанфранко Дзола собирается покинуть лондонский клуб, утверждает Sky Sports. Контракт 52-летнего итальянского специалиста с командой истекает летом.

По информации СМИ, руководство "Челси" предложило Дзоле должность посла в клубе, но тренер отказался, так как хочет продолжить тренировать.

Ранее сообщалось, что Сарри может возглавить "Ювентус" в ближайшее время. В лондонском клубе итальянского специалиста заменит Фрэнк Лэмпард.

По итогам прошлого сезона "Челси" занял третье место в турнирной таблице АПЛ. Также лондонцы выиграли Лигу Европу.

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