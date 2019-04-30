Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа принес извинения за результативную ошибку перед партнерами по команде в раздевалке после первого тайма матча 36-го тура чемпионата Англии с "Челси" (1:1), сообщает Daily Mirror.

28-летний испанский вратарь неудачно отбил удар защитника Антонио Рюдигера на 43-й минуте встречи, а другой игрок обороны "Челси" Маркос Алонсо успел сыграть на добивании и сравнял счет в матче.

Контракт Де Хеа с английской командой действует до 30 июня 2020 года. Голкипер не может договориться с "МЮ" о продлении соглашения.

В текущем сезоне Де Хеа провел 45 матчей за "Манчестер Юнайтед" и пропустил 60 мячей.

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