СМИ: Де Хеа требует от "МЮ" 29 миллионов евро в год. Столько же получает Санчес

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа выдвинул клубу свои требования по новому контракту, сообщает The Telegraph. Испанец хочет получать зарплату 29,12 миллиона евро.

Такой же оклад получает чилийский форвард "МЮ" Алексис Санчес. Де Хеа считает, что вносит такой же вкалд в игру команды, как и форвард.

Контракт испанца с "МЮ" истекает ближайшим летом. Английский клуб может активировать опцию автоматического продления на один сезон. Тогда зарплата голкипера составит 13,98 миллиона евро.