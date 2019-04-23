СМИ: Де Хеа, Погба и Лукаку могут покинуть "МЮ", если клуб не выйдет в Лигу чемпионов

Вратарь Давид де Хеа, хавбек Поль Погба и форвард Ромелу Лукаку готовы рассмотреть предложения других клубов, если "Манчестер Юнайтед" не выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

По информации The Guardian, в услугах 28-летнего Де Хеа заинтересованы "ПСЖ" и "Реал". Французский клуб готов платить испанцу 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Поль Погба может стать футболистом "Барселоны" или вернуться в "Ювентус". Ромелу Лукаку готов рассмотреть предложения из Италии.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает 6-е место в турнирной таблице премьер-лиги, отставая от зоны Лиги чемпионов на 3 очка.