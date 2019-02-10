СМИ: Де Хеа не хочет уменьшать свою зарплату по новому контракту с "МЮ"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа ведет переговоры о новом контракте, сообщают британские СМИ. Стороны пока не достигли компромисса в финансовом вопросе.

Как информирует Mirror, испанец зарабатывает 350 тысяч фунтов в неделю. Клуб просит его пойти на уменьшение этой суммы, но вратарь не согласен на это. Он готов подписать новый контракт, но только при сохранении его жалования.

28-летний вратарь в текущем сезоне провел 31 матч за "МЮ", пропустил 37 мячей и девять раз отыграл "на ноль".

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