СМИ: де Хеа хочет продлить контракт с "МЮ"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа намерен остаться в клубе. Как утверждает Manchester Evening News, 28-летний испанец хочет продлить контракт с "красными дьяволами".

Важную роль при подписании нового соглашения будет играть попадание "МЮ" в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона - пока манкунианцы занимают 5-е место. Действующий контракт де Хеа с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня.

Испанец выступает за "МЮ" с 2011 года. В составе манчестерского клуба он выигрывал чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок (трижды) этой страны, Кубок английской лиги, а также Лигу Европы.

В текущем сезоне де Хеа провел 37 матчей за "МЮ", в которых пропустил 45 голов.

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