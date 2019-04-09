СМИ: Давид Луиз планирует остаться в "Челси"

Защитник "Челси" Давид Луиз не намерен покидать клуб. Как утверждает ESPN, 31-летний бразилец ведет переговоры о новом контракте с "синими".

Действующее соглашение Луиза с "Челси" истекает 30 июня. Он выступал за "синих" с 2011 по 2014 год, затем перешел в "ПСЖ", а потом вернулся в Лондон в 2016 году. В составе "Челси" бразилец становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Луиз провел 41 матч за "Челси", забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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