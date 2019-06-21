СМИ: "Челси" в ближайшее время объявит о возвращении Чеха в клуб

"Челси" скоро объявит о назначении бывшего вратаря команды Петра Чеха техническим директором, сообщают британские СМИ.

По данным Sky Sports, клуб сообщит о подписании контракта с экс-футболистом в ближайшее время.

37-летний Петр Чех провел в "Челси" 11 лет, выиграв 15 трофеев, включая четыре чемпионства, четыре Кубка Англии, победу в Лиге чемпионов и Лиге Европы. После этого он выступал за "Арсенал"

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