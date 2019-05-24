СМИ: "Челси" не намерен увольнять Сарри

"Челси" не намерен увольнять Маурицио Сарри с поста главного тренера. Как утверждает The Sun, руководство "синих" хочет, чтобы 60-летний итальянский специалист остался еще на один год.

Ранее сообщалось, что владелец "Челси" Роман Абрамович собирался уволить Сарри даже в случае победы лондонцев в Лиге Европы. Итальянец считался основным претендентом на пост главного тренера "Ювентуса". Единственным вариантом, при котором возможно увольнение Сарри, является выплата туринским клубом 5,7 миллиона евро за расторжение контракта.

Сарри возглавил "Челси" летом 2018 года. Под руководством итальянца лондонцы заняли 3-е место в чемпионате Англии и вышли в финал Лиги Европы, где сыграют с "Арсеналом".

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