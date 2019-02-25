СМИ: "Челси" не будет наказывать Аррисабалагу за отказ уходить на замену

"Челси" не будет наказывать вратаря Кепу Аррисабалагу за отказ уйти на замену в концовке финала Кубка лиги против "Манчестер Сити". На 119-й минуте при счете 0:0 голкипер получил повреждение. Главный тренер лондонцев Маурицио Сарри уже приготовился заменить голкипера на Вилли Кабальеро, но Аррисабалага отказался покидать поле. Из-за поведения голкипера специалист был в ярости и даже хотел уйти в подтрибунное помещение на серию пенальти.

В результате "Ман Сити" победил по пенальти со счетом 4:3. Аррисабалага отразил один удар с 11-метровой отметки, его оппонент Эдерсон также отбил один удар, а Давид Луиз попал в штангу.