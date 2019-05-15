СМИ: "Челси" нашел замену Сарри

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард летом может возглавить "Челси", утверждает Sport Mediaset. Ранее сообщалось, что владелец "синих" Роман Абрамович намерен уволить Маурицио Сарри по окончании сезона даже в том случае, если клуб выиграет Лигу Европы. Причиной послужили плохие отношения итальянца с болельщиками.

Напомним, Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 по 2014 год. В составе "синих" он трижды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов. Под руководством Лэмпарда "Дерби Каунти" занял 6-е место в чемпионшипе и вышел в плей-офф за попадание в премьер-лигу.

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