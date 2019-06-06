СМИ: "Челси" и "Реал" договорились о трансфере Азара за 130 миллионов фунтов

Нападающий "Челси" Эден Азар перейдет в "Реал", информирует The Telegraph. Сообщается, что клубы достигли соглашения по трансферу 28-летнего игрока за 130 миллионов фунтов, включая бонусы.

Переговоры продолжались всю неделю. Теперь Азару осталось подписать контракт с мадридской командой.

"Реал" не планировал платить за переход бельгийца более 88 миллионов фунтов. В итоге сумма трансфера составит 88 миллионов плюс бонусы. Уточняеся, что условия для получения бонусов, прописанные в договоре между клубами, очень легкие для достижения. В "Челси" уверены, что в итоге заработают на продаже Азара 130 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Азар провел 52 матча за "Челси", забил 21 гол и отдал 17 результативных передач.

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