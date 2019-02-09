СМИ: "Челси" и "МЮ" поборются за Дугласа Косту

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к полузащитнику "Ювентуса" Дугласу Косте, сообщают итальянские СМИ.

По данным Calciomercato, бразилец может покинуть "Юве" летом. Он не сумел получить стабильно место в основном составе. При этом следят за ситуацией с ним "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Футболист в текущем сезоне запомнился в негативном плане четырехматчевой дисквалификацией за плевок в соперника, а также недавно попал в ДТП.

В текущем сезоне 28-летний Коста провел 24 матча за "Ювентус" и забил один мяч.

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