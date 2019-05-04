"Челси" собирается вступить в переговоры по контракту с полузащитником Рубеном Лофтус-Чиком в это межсезонье.

Текущее соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до лета 2021 года, но директор синих Марина Грановская хочет избежать ситуации, которая сложилась с форвардом Каллумом Хадсон-Одои, утверждает The Sun. Воспитанник "Челси" отказался подписывать новый контракт и может покинуть клуб в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Рубен Лофтус-Чик провел за лондонцев 37 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.