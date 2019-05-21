СМИ: "Челси" готов заменить Сарри на Лэмпарда

"Ювентус" имеет две кандидатуры на замену главного тренера Массимлиано Аллегри. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринцы рассматривают кандидатуры Симоне Индзаги и Маурицио Сарри.

По информации источника, "Челси" готов уволить Сарри, а ему на замену пригласить экс-игрока команды Фрэнка Лэмпарда, который сейчас работает с "Дерби Каунти".

Напомним, Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 по 2014 год. В составе "синих" он трижды становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов. Под руководством Лэмпарда "Дерби Каунти" занял 6-е место в чемпионшипе и вышел в плей-офф за попадание в премьер-лигу.