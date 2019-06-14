СМИ: "Челси" должен будет выплатить "Дерби" 4 миллиона фунтов за Лэмпарда

Главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард может возглавить "Челси".

По информации BBC, если лондонский клуб решит назначить Лэмпарда на пост главного тренера, то вынужден будет выплатить "Дерби" 4 миллиона фунтов. Как сообщает источник, "Челси" пока не вступал в переговоры.

40-летний Лэмпард является основным кандидатом на замену Маурицио Сарри, который в ближайшее время возглавит "Ювентус"​.

В дебютном сезоне англичанин занял с "Дерби" шестое место в чемпионшипе и дошел до финала плей-офф за место в АПЛ, где уступил "Астон Вилле" (1:2).