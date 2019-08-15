СМИ:cамолет, на котором погиб Эмилиано Сала, был непригоден для полетов
Самолет, на котором разбился аргентинский футболист Эмилиано Сала, был непригоден для полетов, информирует Daily Mail. Об этом заявил один из техников, который отказался от ремонта воздушного судна.
Кроме того, владелец аэродрома, с которого вылетел самолет, также сообщил, что самолет имел много проблем, а один из пилотов был недоволен обслуживанием судна.
Ранее стало известно, что Сала подвергся воздействию угарного газа перед крушением.
28-летний Сала в январе этого года перешел из «Нанта» в «Кардифф» за 15 миллионов фунтов. По пути из Франции в Великобританию он разбился в авиакатастрофе на частном самолете. Вместе с Салой погиб пилот Дэвид Ибботсон. Тело футболиста было обнаружено на дне Ла-Манша 3 февраля. Тело Ибботсона не найдено до сих пор.
Ранее сообщалось, что клубы будут судиться из-за оплаты за трансфер игрока.