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СМИ:cамолет, на котором погиб Эмилиано Сала, был непригоден для полетов

15 августа 2019, 21:44

Самолет, на котором разбился аргентинский футболист Эмилиано Сала, был непригоден для полетов, информирует Daily Mail. Об этом заявил один из техников, который отказался от ремонта воздушного судна.

Кроме того, владелец аэродрома, с которого вылетел самолет, также сообщил, что самолет имел много проблем, а один из пилотов был недоволен обслуживанием судна.

Ранее стало известно, что Сала подвергся воздействию угарного газа перед крушением.

28-летний Сала в январе этого года перешел из «Нанта» в «Кардифф» за 15 миллионов фунтов. По пути из Франции в Великобританию он разбился в авиакатастрофе на частном самолете. Вместе с Салой погиб пилот Дэвид Ибботсон. Тело футболиста было обнаружено на дне Ла-Манша 3 февраля. Тело Ибботсона не найдено до сих пор.

Ранее сообщалось, что клубы будут судиться из-за оплаты за трансфер игрока.

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