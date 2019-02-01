СМИ: будущее Сульшера в "МЮ" зависит от матчей с "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Будущее исполняющего обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннара Сульшера в этом клубе зависит от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ". Как сообщает The Sun, в случае успешного исхода этих встреч "красные дьяволы" предложат 45-летнему норвежцу контракт на постоянной основе.

Руководство "МЮ" впечатлено работой Сульшера в первых девяти играх: манчестерский клуб одержал 8 побед и один раз сыграл вничью. В то же время "красные дьяволы" продолжают поиск специалиста, который мог бы возглавить команду в следующем сезоне.

Напомним, Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" 19 декабря 2018 года после отставки Жозе Моуринью. "Красные дьяволы" занимают 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 45 очков после 24 туров.

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