СМИ: Бенитес ведет переговоры о продлении контракта с "Ньюкаслом"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес сегодня, 16 мая, был замечен в Лондоне, где проводит переговоры о продлении контракта с клубом, информирует Sky Sports.

По информации СМИ, переговоры между управляющим директором "Ньюкасла" Ли Чарнли и Бенитесом могут продлиться до завтра. Владелец клуба Майк Эшли рассчитывает, что 59-летний испанский специалист сможет привести клуб к еврокубкам и выиграть Кубок Англии.

Контракт Бенитеса с "Ньюкаслом" действует до 30 июня 2019-го. В сезоне-2018/19 команда под его руководством заняла 13-е место.

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