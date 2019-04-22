СМИ: Бенитес получит 100 миллионов фунтов на трансферы, если останется в "Ньюкасле"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес получит 100 миллионов фунтов стерлингов, если останется в клубе, утверждает Star. Контракт 59-летнего испанского специалиста истекает в конце июня текущего года.

Бенитес еще не принял решение о своем будущем в "Ньюкасле". Испанец возглавляет англичан с 2016 года.

"Ньюкасл" занимает 13-е место с 41 очком в турнирной таблице АПЛ.

Бенитес является обладателем кубка Лиги чемпионов, а также главного трофея Кубка и Суперкубка Англии вместе с "Ливерпулем". В сезоне 2012/13 с "Челси" выиграл Лигу Европы.

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