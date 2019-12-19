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СМИ: Артета попрощался с игроками «Манчестер Сити»

15:56
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Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардьолы Микель Артета попрощался с игроками и персоналом клуба, сообщает The Athletic.

37-летний испанец выступил с прощальной речью перед утренней тренировкой «горожан». Сообщается, что прощание было эмоциональным.

Микель Артета в ближайшее время возглавит «Арсенал». Лондонский клуб в ноябре уволил прежнего главного тренера Унаи Эмери после продолжительной серии команды без побед. С тех пор командой временно руководит его бывший ассистент Фредди Юнгберг.

Артета был игроком «Арсенала» с 2011 по 2016 год. Он выиграл с командой тогда еще Арсена Венгера два Кубка Англии и два Суперкубка.

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