СМИ: "Арсенал" заинтересован в трансфере Демирбая

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Хоффенхайма" Керему Демирбаю. Лондонский клуб готов заплатить 25 миллионов фунтов стерлингов, чтобы активировать опцию выкупа 25-летнего хавбека, сообщает Metro.

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери видит в немецком игроке бюджетную замену Аарону Рэмси, который в межсезонье присоединится к "Ювентусу". По информации источника, Эмери получит на трансферы в летнее окно 75 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Керем Демирбай провел за "Хоффенхайм" 28 матчей, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.