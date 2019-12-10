СМИ: «Арсенал» ведет переговоры с Марселино

«Арсенал» ведет переговоры с испанским тренером Марселино, сообщает Cadena Cope. По данным источника, специалист находится в Лондоне и договаривается о контракте с «канонирами», которые ранее уволили Унаи Эмери. Временно исполняет обязанности главного тренера Фредрик Юнгберг.

Марселино был уволен из «Валенсии» в сентябре. Ранее он возглавлял «Вильярреал» и «Севилью». Помимо Марселино на пост главного тренера «Арсенала» претендуют Микель Артета и Нико Ковач.