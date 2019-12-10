Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

СМИ: «Арсенал» ведет переговоры с Марселино

09:18
Теги:

«Арсенал» ведет переговоры с испанским тренером Марселино, сообщает Cadena Cope. По данным источника, специалист находится в Лондоне и договаривается о контракте с «канонирами», которые ранее уволили Унаи Эмери. Временно исполняет обязанности главного тренера Фредрик Юнгберг.

Марселино был уволен из «Валенсии» в сентябре. Ранее он возглавлял «Вильярреал» и «Севилью». Помимо Марселино на пост главного тренера «Арсенала» претендуют Микель Артета и Нико Ковач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир