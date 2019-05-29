СМИ: "Арсенал" проявляет интерес к Менье

Защитник "ПСЖ" Тома Менье​ может продолжить карьеру в Англии.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересован "Арсенал", утверждает France Football. Главный тренер парижан Томас Тухель предпочитает использовать на позиции бельгийца Колена Дагба и Тило Керера.

Менье получает 3 миллиона евро в год, что является экономичным вариантом усиления обороны "канониров". "ПСЖ" отпустит игрока за 30 миллионов евро, так как контракт защитника истекает следующим летом.

Главный тренер лондонцев Унаи Эмери знаком с Менье по работе в Париже.

В сезоне 2018/19 Тома Менье провел за "ПСЖ" 31 матч во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач.