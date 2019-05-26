СМИ: "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за Партея

Полузащитник "Атлетико" Томас Партей​ может покинуть клуб в межсезонье.

На игрока претендуют "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Интер"​. По информации Daily Mail, английские клубы готовы выплатить за 25-летнего ганца отступные в размере 50 миллионов евро.

Агент игрока Хосе Позанко подтвердил, что Партей в курсе о всех возможных вариантах продолжения карьеры и рассмотрит их в межсезонье.

В сезоне 2018/19 Томас Партей провел за "Атлетико" 42 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.