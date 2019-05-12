СМИ: "Арсенал" хочет продлить контракты Обамеянга и Ляказетта

"Арсенал" намерен перезаключить контракты с форвардами Пьером-Эмериком Обамеянгом и Александром Ляказеттом, сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, клуб готов предложить игрокам долгосрочные соглашения с повышением зарплаты. Если сделка состоится, оба игрока будут зарабатывать 250 тысяч фунтов в неделю.

29-летний Александр Ляказетт в текущем сезоне провел 49 матчей за "канониров" и забил 29 мячей при восьми голевых передачах. У 27-летнего Александра Ляказетта 48 матчей, 19 голов и 13 ассистов.

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