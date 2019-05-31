СМИ: "Арсенал" готов продать Езила

"Арсенал" готов расстаться с полузащитником Месутом Езилом​, если на игрока будет спрос в летнее трансферное окно.

Так как "канониры" не вышли в Лигу чемпионов, главный тренер Унаи Эмери будет располагать лишь 40 миллионами фунтов стерлингов на усиление состава к следующему сезону, утверждает London Evening Standard.

Месут Езил не является ключевым игроком в составе "Арсенала", поэтому руководство клуба готово рассмотреть предложения по трансферу хавбека.

К тому же возможный уход 30-летнего немца поможет значительно разгрузить зарплатную ведомость. Ключевой проблемой будет поиск потенциального покупателя, который согласится платить зарплату Езилу на уровне 350 тысяч фунтов в неделю.

В сезоне 2018/19 Месут Езил провел за "Арсенал" 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.