Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:32

СМИ: АПЛ прекратит показ трансляций в России в течение 24 часов

Иван Шитик
Корреспондент
АПЛ может уйти с экранов России.
Фото Reuters

Английская футбольная премьер-лига и Английская футбольная лига (EFL) приняли решение о прекращении трансляций своих соревнований в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

Показ в России матчей чемпионата Англии по футболу и игр Чемпионшипа прекратится в ближайшие 24 часа. Ожидается также, что Футбольная ассоциация Англии (FA) приостановит показ матчей Кубка Англии.

Отмечается, что решение было принято после критических высказываний в адрес правообладателей, сделанных британскими парламентариями.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220307/futbol-1777076491.html
17
15
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я собираюсь стать номером один». Овечкин идет за рекордом Ягра
Александре Трусовой нашли партнера в парном катании: болельщики не сомневаются, что «Русская ракета» легко покорит новые вершины
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фофана подписал новый контракт с «Лестером» до 2027 года
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
20
 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.03 15:30
Лестер – Лидс
 1 : 0
5.03 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 4 : 0
5.03 18:00
Бернли – Челси
 0 : 4
5.03 18:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
5.03 18:00
Норвич – Брентфорд
 1 : 3
5.03 18:00
Ньюкасл – Брайтон
 2 : 1
5.03 20:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
6.03 17:00
Уотфорд – Арсенал
 2 : 3
6.03 19:30
Ман. Сити – МЮ
 4 : 1
7.03 23:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости