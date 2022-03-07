СМИ: АПЛ прекратит показ трансляций в России в течение 24 часов
Английская футбольная премьер-лига и Английская футбольная лига (EFL) приняли решение о прекращении трансляций своих соревнований в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.
Показ в России матчей чемпионата Англии по футболу и игр Чемпионшипа прекратится в ближайшие 24 часа. Ожидается также, что Футбольная ассоциация Англии (FA) приостановит показ матчей Кубка Англии.
Отмечается, что решение было принято после критических высказываний в адрес правообладателей, сделанных британскими парламентариями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|28
|22
|3
|3
|68-18
|69
|
2
|Ливерпуль
|27
|19
|6
|2
|71-20
|63
|
3
|Челси
|26
|15
|8
|3
|53-18
|53
|
4
|Арсенал
|25
|15
|3
|7
|41-29
|48
|
5
|МЮ
|28
|13
|8
|7
|45-38
|47
|
6
|Вест Хэм
|28
|13
|6
|9
|46-35
|45
|
7
|Тоттенхэм
|25
|13
|3
|9
|35-32
|42
|
8
|Вулверхэмптон
|27
|12
|4
|11
|24-23
|40
|
9
|Саутгемптон
|27
|8
|11
|8
|34-41
|35
|
10
|Астон Вилла
|26
|10
|3
|13
|37-37
|33
|
11
|Лестер
|25
|9
|6
|10
|40-43
|33
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|7
|12
|9
|39-38
|33
|
13
|Брайтон
|27
|7
|12
|8
|26-32
|33
|
14
|Ньюкасл
|26
|6
|10
|10
|30-46
|28
|
15
|Брентфорд
|28
|7
|6
|15
|30-45
|27
|
16
|Лидс
|27
|5
|8
|14
|29-61
|23
|
17
|Эвертон
|24
|6
|4
|14
|28-41
|22
|
18
|Бернли
|26
|3
|12
|11
|22-36
|21
|
19
|Уотфорд
|27
|5
|4
|18
|27-50
|19
|
20
|Норвич
|27
|4
|5
|18
|16-58
|17
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.03
|15:30
|
Лестер – Лидс
|1 : 0
|5.03
|18:00
|
Астон Вилла – Саутгемптон
|4 : 0
|5.03
|18:00
|
Бернли – Челси
|0 : 4
|5.03
|18:00
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|0 : 2
|5.03
|18:00
|
Норвич – Брентфорд
|1 : 3
|5.03
|18:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|2 : 1
|5.03
|20:30
|
Ливерпуль – Вест Хэм
|1 : 0
|6.03
|17:00
|
Уотфорд – Арсенал
|2 : 3
|6.03
|19:30
|
Ман. Сити – МЮ
|4 : 1
|7.03
|23:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Садио Мане
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|
|
Рис Джеймс
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|22
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|14
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|15
|1
|5
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