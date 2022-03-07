СМИ: АПЛ прекратит показ трансляций в России в течение 24 часов

Английская футбольная премьер-лига и Английская футбольная лига (EFL) приняли решение о прекращении трансляций своих соревнований в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

Показ в России матчей чемпионата Англии по футболу и игр Чемпионшипа прекратится в ближайшие 24 часа. Ожидается также, что Футбольная ассоциация Англии (FA) приостановит показ матчей Кубка Англии.

Отмечается, что решение было принято после критических высказываний в адрес правообладателей, сделанных британскими парламентариями.