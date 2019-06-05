СМИ: Аллегри будет учить английский язык, так как хочет возглавить "МЮ"

Бывший главный тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри хочет возглавить "Манчестер Юнайтед", информирует Tuttosport.

По данным издания, 51-летний специалист собирается отправиться в Лондон, чтобы взять уроки английского языка. Итальянец рассчитывает быть готовым для того, чтобы возлавить "МЮ".

Массимилиано Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 года. Под его руководством туринский клуб пять раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Кубок страны и дважды – Суперкубок.

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