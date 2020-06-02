Слуцкий рассказал, как плакал во время прощания с болельщиками «Халла»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий вспомнил о работе в «Халле». Он рассказал, что расплакался перед болельщиками после увольнения.

- После того, как владелец «Халла» попрощался со мной, я отправился за новым чемоданом, — цитирует Слуцкого Daily Mail. — Не помню названия улицы, но там были рестораны и кафе. Люди, сидящие внутри, вышли, чтобы увидеть меня. Они говорили много хороших слов. Я плакал в тот момент.

Все говорили мне, что я был прекрасным человеком и отличным тренером, хотя, вероятно, этого не заслуживал в тот момент. Обычно, если с вами прощаются, это не лучший день в жизни. Но для меня это был очень важный день из-за реакции болельщиков «Халла». Не мог в это поверить.

Это были очень хорошие времена. Очень хорошие места с очень хорошими людьми. Иногда я хочу вернуться, хоть на один день.