Слуцкий не сделал изменений в стартовом составе "Халла" третий матч подряд

Стал известен состав "Халл Сити" на матч 3-го тура чемпион-лиги с "Вулверхэмптоном". Отметим, что российский наставник Леонид Слуцкий не меняет стартовый состав уже третью игру подряд.

Стартовый состав "Халла" выглядит следующим образом: Макгрегор – Эйна, Доусон, Хектор, Кларк – Боуэн, Хенриксен, Клукас, Грощицки – Кэмпбелл, Эрнандес.

Запасные: Мэннион, Мазух, Ленихан, Ларссон, Мейлер, Уэйр, Диоманде.

Матч "Халл Сити" – "Вулверхэмптон" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

🔶◾️ | Here’s the @HullCity team to face Wolves in tonight’s Sky Bet Championship clash at the KCOM #HULWOL Публикация от Hull City (@hullcity) Авг 15 2017 в 10:44 PDT

Трансляция матча "Халл Сити" – "Вулверхэмптон"