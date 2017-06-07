20:02 7 июня | ФУТБОЛ — Англия

Слуцкий может быть назначен главным тренером "Халл Сити" в ближайшие 48 часов

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"Халл Сити" объявит имя главного тренера в ближайшие 48 часов, утверждает Sky Sports. Отмечается, что главным претендентом на этот пост является российский наставник Леонид Слуцкий. Ранее сообщалось, что 46-летний специалист уже согласовал двухлетний контракт с английским клубом.

Напомним, что Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года. С тех пор он находится в поисках работы. Некоторое время бывший тренер сборной России находился в Англии – следил за английским футболом и изучал язык. Ранее СМИ сообщали о том, что он может возглавить "Уотфорд", но клуб премьер-лиги отказался от его кандидатуры.

"Халл Сити" по итогам сезона-2016/17 занял в премьер-лиге 18-е место и вылетел в чемпион-лигу.

Леонид Слуцкий: "Сегодняшний проект Абрамовича в российском футболе - это я"  //
Daily Star: "Слуцкий согласовал с "Халлом" двухлетний контракт" // 
Журналист Daily Star: "Зарплата Слуцкого в "Халле" – 450 тысяч фунтов в год //
"Пусть фанаты умирают, когда захотят". Куда зовут Слуцкого // 
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Mangust071

баламошка Лёня захватил в заложницы королеву и угрожает её съесть через 48 часов, если ему не дадут возглавить какой-нибудь клуб чемпионшипа.___________+100500. А если серьезно и его назначат, удачи Леониду, только за то, что выбрал мечту, а не наше болото!!!

11:06

самарец

в контракт Слуцкого будет включен пункт про кресло качалку на тренерском мостике

21:52 7 июня

serenky25

Не сплю. Слежу за новостями.

21:32 7 июня

баламошка

marksan shpasic____ Я уже писал о Вас. Но без гадости не можете?///////////////////Ты на себя для начала посмотри, чучело, а потом других учи вежливости.

21:08 7 июня

shpasic

это как про встречу с динозавром, так и тут: может возглавить, а может и не возглавить. где же тут гадости?

21:04 7 июня

marksan

shpasic____ Я уже писал о Вас. Но без гадости не можете?

21:00 7 июня

marksan

Ждём-с! Это будет интересно посмотреть!

20:59 7 июня

shpasic

можно ещё другую новость выпустить: "Слуцкий может не возглавить Халл Сити в ближайшие 48 часов".

20:33 7 июня

howard

Буду очень рад за российского тренера, который ставит перед собой достойные задачи. Первейший тренер у нас в стране.

20:27 7 июня

баламошка

Лёня захватил в заложницы королеву и угрожает её съесть через 48 часов, если ему не дадут возглавить какой-нибудь клуб чемпионшипа.

20:23 7 июня

Andre_Saratov

Обратный отсчет на сайте надо запускать.

20:15 7 июня

Весёлый©

Пойду, фильм скачаю. СПОЙЛЕР! (там про зека с дурными манерами, откинувшегося на время с зоны, чтобы помочь белой кости понять, что с ними не так).

20:15 7 июня