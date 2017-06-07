Слуцкий может быть назначен главным тренером "Халл Сити" в ближайшие 48 часов

"Халл Сити" объявит имя главного тренера в ближайшие 48 часов, утверждает Sky Sports. Отмечается, что главным претендентом на этот пост является российский наставник Леонид Слуцкий. Ранее сообщалось, что 46-летний специалист уже согласовал двухлетний контракт с английским клубом.
Напомним, что Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года. С тех пор он находится в поисках работы. Некоторое время бывший тренер сборной России находился в Англии – следил за английским футболом и изучал язык. Ранее СМИ сообщали о том, что он может возглавить "Уотфорд", но клуб премьер-лиги отказался от его кандидатуры.
"Халл Сити" по итогам сезона-2016/17 занял в премьер-лиге 18-е место и вылетел в чемпион-лигу.
Леонид Слуцкий: "Сегодняшний проект Абрамовича в российском футболе - это я" //
Daily Star: "Слуцкий согласовал с "Халлом" двухлетний контракт" //
Журналист Daily Star: "Зарплата Слуцкого в "Халле" – 450 тысяч фунтов в год //
"Пусть фанаты умирают, когда захотят". Куда зовут Слуцкого //
Первый экзамен Слуцкого – "Оксфорд". Что ждет тренера в "Халле"
Mangust071
баламошка Лёня захватил в заложницы королеву и угрожает её съесть через 48 часов, если ему не дадут возглавить какой-нибудь клуб чемпионшипа.___________+100500. А если серьезно и его назначат, удачи Леониду, только за то, что выбрал мечту, а не наше болото!!!
11:06
самарец
в контракт Слуцкого будет включен пункт про кресло качалку на тренерском мостике
21:52 7 июня
serenky25
Не сплю. Слежу за новостями.
21:32 7 июня
баламошка
marksan shpasic____ Я уже писал о Вас. Но без гадости не можете?///////////////////Ты на себя для начала посмотри, чучело, а потом других учи вежливости.
21:08 7 июня
shpasic
это как про встречу с динозавром, так и тут: может возглавить, а может и не возглавить. где же тут гадости?
21:04 7 июня
marksan
shpasic____ Я уже писал о Вас. Но без гадости не можете?
21:00 7 июня
marksan
Ждём-с! Это будет интересно посмотреть!
20:59 7 июня
shpasic
можно ещё другую новость выпустить: "Слуцкий может не возглавить Халл Сити в ближайшие 48 часов".
20:33 7 июня
howard
Буду очень рад за российского тренера, который ставит перед собой достойные задачи. Первейший тренер у нас в стране.
20:27 7 июня
баламошка
Лёня захватил в заложницы королеву и угрожает её съесть через 48 часов, если ему не дадут возглавить какой-нибудь клуб чемпионшипа.
20:23 7 июня
Andre_Saratov
Обратный отсчет на сайте надо запускать.
20:15 7 июня
Весёлый©
Пойду, фильм скачаю. СПОЙЛЕР! (там про зека с дурными манерами, откинувшегося на время с зоны, чтобы помочь белой кости понять, что с ними не так).
20:15 7 июня