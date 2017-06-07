Слуцкий может быть назначен главным тренером "Халл Сити" в ближайшие 48 часов

"Халл Сити" объявит имя главного тренера в ближайшие 48 часов, утверждает Sky Sports. Отмечается, что главным претендентом на этот пост является российский наставник Леонид Слуцкий. Ранее сообщалось, что 46-летний специалист уже согласовал двухлетний контракт с английским клубом.

Напомним, что Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года. С тех пор он находится в поисках работы. Некоторое время бывший тренер сборной России находился в Англии – следил за английским футболом и изучал язык. Ранее СМИ сообщали о том, что он может возглавить "Уотфорд", но клуб премьер-лиги отказался от его кандидатуры.

"Халл Сити" по итогам сезона-2016/17 занял в премьер-лиге 18-е место и вылетел в чемпион-лигу.

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