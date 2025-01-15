Слот выразил разочарование ничьей «Ливерпуля» и «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал ничейный исход матча 21-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (1:1).

«Я немного разочарован, хотя, когда ты проигрываешь 1:0 против «Ноттингем Форест», требовать победы — это слишком много, потому что они почти не отдали ни одного шанса в матче. Мы не должны привыкать к тому, что не получаем то, что заслужили», — цитирует Слота BBC Sport.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 47 очками, «Ноттингем Форест» идет 2-м с 41 баллом.