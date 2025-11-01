Слот убежден, что руководство «Ливерпуля» поддерживает его
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что руководство клуба поддерживает его, несмотря на неудачные результаты команды в последних матчах.
«Они видят то же, что вижу я, наши разговоры особо не изменились. Мы всегда говорим об игре. После победы говорить о ней приятнее, чем после поражения. Мы почти не даем соперникам создавать моменты, а сами создаем много. Мы позволяем немного больше, чем в прошлом сезоне, но это всегда из-за того, что мы пропускаем первыми и затем вынуждены рисковать», — цитирует Слота The Telegraph.
По мнению тренера, основная проблема красных на данный момент заключается в том, что команда не реализует свои моменты.
«Ливерпуль» проиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах. В субботу, 1 ноября, команда встретится с «Астон Виллой» в 10-м туре чемпионата Англии. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|25
|17
|5
|3
|49-17
|56
|
2
|Астон Вилла
|25
|14
|5
|6
|36-27
|47
|
3
|Ман. Сити
|24
|14
|5
|5
|49-23
|47
|
4
|МЮ
|25
|12
|8
|5
|46-36
|44
|
5
|Челси
|25
|12
|7
|6
|45-28
|43
|
6
|Брентфорд
|25
|12
|3
|10
|39-34
|39
|
7
|Ливерпуль
|24
|11
|6
|7
|39-33
|39
|
8
|Эвертон
|25
|10
|7
|8
|28-28
|37
|
9
|Сандерленд
|25
|9
|9
|7
|27-29
|36
|
10
|Борнмут
|25
|8
|10
|7
|41-44
|34
|
11
|Фулхэм
|25
|10
|4
|11
|35-37
|34
|
12
|Ньюкасл
|25
|9
|6
|10
|35-36
|33
|
13
|Брайтон
|24
|7
|10
|7
|34-32
|31
|
14
|Тоттенхэм
|25
|7
|8
|10
|35-35
|29
|
15
|Лидс
|25
|7
|8
|10
|34-43
|29
|
16
|Кр. Пэлас
|24
|7
|8
|9
|25-29
|29
|
17
|Нот. Форест
|25
|7
|5
|13
|25-38
|26
|
18
|Вест Хэм
|25
|6
|5
|14
|31-48
|23
|
19
|Бернли
|25
|3
|6
|16
|25-49
|15
|
20
|Вулверхэмптон
|25
|1
|5
|19
|16-48
|8
|6.02
|23:00
|Лидс – Нот. Форест
|3 : 1
|7.02
|15:30
|МЮ – Тоттенхэм
|2 : 0
|7.02
|18:00
|Арсенал – Сандерленд
|3 : 0
|7.02
|18:00
|Борнмут – Астон Вилла
|1 : 1
|7.02
|18:00
|Бернли – Вест Хэм
|0 : 2
|7.02
|18:00
|Фулхэм – Эвертон
|1 : 2
|7.02
|18:00
|Вулверхэмптон – Челси
|1 : 3
|7.02
|20:30
|Ньюкасл – Брентфорд
|2 : 3
|8.02
|17:00
|Брайтон – Кр. Пэлас
|- : -
|8.02
|19:30
|Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|17
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|12
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|12
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|7
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|21
|1
|8
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|20
|1
|7
|
|
Кевин Шаде
Брентфорд
|23
|1
|6