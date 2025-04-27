Слот спел с болельщиками кричалку про Юргена Клоппа

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот спел с болельщиками кричалку про Юргена Клоппа.

Примечательно, что аналогичной кричалкой Клопп поддержал Слота в день своего ухода с поста главного тренера мерсисайдцев.

«Ливерпуль» завоевал титул в 20-й раз в истории. При Клоппе команда взяла трофей в сезоне-2019/20.