Слот сообщил, что вратарь Алиссон пропустит матч с «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что вратарь Алиссон не сыграет в матче 7-го тура АПЛ против «Челси» из-за травмы, полученной в игре 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:1).

32-летний голкипер получил повреждение на 55-й минуте игры с «Галатасараем». Медики оказали ему помощь, однако футболист не смог продолжить матч. Вместо него в ворота «Ливерпуля» встал Георгий Мамардашвили.

«Когда он бросился назад, он что-то почувствовал. Я не могу вам сказать, потому что я не врач, но обычно, когда игрок отбегает назад, что-то чувствует, падает на поле и не встает, в девяти случаях из десяти я опасаюсь худшего. И в худшем случае я имею в виду, что он не сможет продолжить, и именно это произошло с Алиссоном. Он не сможет сыграть в субботу на 99,9 процента», — цитирует Слота The Independent.

В сезоне-2025/26 бразилец Алиссон в 9 матчах во всех турнирах пропустил 12 голов, в 4 встречах сыграл на ноль.

«Ливерпуль» сыграет с «Челси» в гостях 4 октября.