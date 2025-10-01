Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:18

Слот сообщил, что вратарь Алиссон пропустит матч с «Челси»

Павел Лопатко

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что вратарь Алиссон не сыграет в матче 7-го тура АПЛ против «Челси» из-за травмы, полученной в игре 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (0:1).

32-летний голкипер получил повреждение на 55-й минуте игры с «Галатасараем». Медики оказали ему помощь, однако футболист не смог продолжить матч. Вместо него в ворота «Ливерпуля» встал Георгий Мамардашвили.

Георгий Мамардашвили.«Ливерпуль» снова проиграл и потерял Алиссона. У грузина Мамардашвили дебют в ЛЧ

«Когда он бросился назад, он что-то почувствовал. Я не могу вам сказать, потому что я не врач, но обычно, когда игрок отбегает назад, что-то чувствует, падает на поле и не встает, в девяти случаях из десяти я опасаюсь худшего. И в худшем случае я имею в виду, что он не сможет продолжить, и именно это произошло с Алиссоном. Он не сможет сыграть в субботу на 99,9 процента», — цитирует Слота The Independent.

В сезоне-2025/26 бразилец Алиссон в 9 матчах во всех турнирах пропустил 12 голов, в 4 встречах сыграл на ноль.

«Ливерпуль» сыграет с «Челси» в гостях 4 октября.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
Арне Слот
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Санкции вместо профессионализма. Петиция за отстранение Израиля — новый приговор спортивным ценностям
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Захарова назвала выборы в Молдавии глобальным провалом Запада
В США указали на отсутствие доказательств связи танкера Boracay с инцидентами с БПЛА
В США фиксируют нехватку оружия. Разбор
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • FootSports1444

    'Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ Почта - stav4ik@list.ru (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам!

    01.10.2025

    • Клопп заявил, что не хочет возвращаться к тренерской работе
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
    2
    		 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
    3
    		 Кр. Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
    4
    		 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
    5
    		 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
    6
    		 Тоттенхэм 6 3 2 1 11-4 11
    7
    		 Ман. Сити 6 3 1 2 14-6 10
    8
    		 Брайтон 6 2 2 2 9-9 8
    9
    		 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
    10
    		 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
    11
    		 Челси 6 2 2 2 11-8 8
    12
    		 Лидс 6 2 2 2 6-9 8
    13
    		 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
    14
    		 МЮ 6 2 1 3 7-11 7
    15
    		 Ньюкасл 6 1 3 2 4-5 6
    16
    		 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
    17
    		 Нот. Форест 6 1 2 3 5-10 5
    18
    		 Вест Хэм 6 1 1 4 6-14 4
    19
    		 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
    20
    		 Вулверхэмптон 6 0 1 5 4-13 1
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Борнмут – Фулхэм
    		 - : -
    4.10 14:30
    Лидс – Тоттенхэм
    		 - : -
    4.10 17:00
    Арсенал – Вест Хэм
    		 - : -
    4.10 17:00
    МЮ – Сандерленд
    		 - : -
    4.10 19:30
    Челси – Ливерпуль
    		 - : -
    5.10 16:00
    Астон Вилла – Бернли
    		 - : -
    5.10 16:00
    Эвертон – Кр. Пэлас
    		 - : -
    5.10 16:00
    Ньюкасл – Нот. Форест
    		 - : -
    5.10 16:00
    Вулверхэмптон – Брайтон
    		 - : -
    5.10 18:30
    Брентфорд – Ман. Сити
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлин Холанн

    Эрлин Холанн

    Манчестер Сити

    		 8
    Джейдон Энтони

    Джейдон Энтони

    Бернли

    		 4
    Антуан Семеньо

    Антуан Семеньо

    Борнмут

    		 4
    П
    Джек Грилиш

    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Гранит Джака

    Гранит Джака

    Сандерленд

    		 3
    Эль-Хаджи Малик Диуф

    Эль-Хаджи Малик Диуф

    Вест Хэм

    		 3
    И К Ж
    Рейнилдо Мандава

    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 5 1 1
    Тоте Гомеш

    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 6 1 1
    Тревор Чалоба

    Тревор Чалоба

    Челси

    		 6 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости