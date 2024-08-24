Слот — об отсутствии трансферов «Ливерпуля»: «Я получил в распоряжение хороший состав»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал отсутствие трансферов команды.

«Я не волнуюсь. Я доверяю команде. Я получил в распоряжение хороший состав. В прошлые выходные игроки показали, что заслужили доверие. Подписание Мамардашвили? Вы не получите никаких комментариев, пока сделка не будет заключена официально», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо.

Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года после ухода Юргена Клоппа. В первом туре АПЛ мерсисайдцы обыграли «Ипсвич» со счетом 2:0.