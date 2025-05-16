Слот рассказал о сложностях с мотивацией в «Ливерпуле» после чемпионства

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот признался, что после досрочного завоевания титула игроков трудно мотивировать на последние недели сезона.

«Команде, выигравшей чемпионат, довольно сложно тренироваться столько дней подряд. Нужно найти баланс между выходными днями и хорошей подготовкой к следующей игре», — сказал Слот на пресс-конференции перед матчем 37-го тура АПЛ с «Брайтоном».

На этой неделе Слота видели на вечеринках на Ибице, а некоторые футболисты «Ливерпуля» были замечены отдыхающими в Дубае.

Слот отметил, что у игроков клуба в течение сезона-2024/25 было мало выходных.

«Имейте в виду, что у этих игроков никогда не было нескольких выходных в течение сезона, потому что мы долгое время выступали в Кубке Англии, Кубке лиги и Лиге чемпионов, а также в АПЛ. Так что есть команды, у которых, возможно, было несколько выходных. У нас почти никогда такого не было», — отметил главный тренер.

«Ливерпулю» осталось провести два матча АПЛ в сезоне-2024/25: 20 мая на выезде с «Брайтоном» и 26 мая дома с «Кристал Пэлас». У красных 83 очка после 36 матчей — они на 15 баллов опережают «Арсенал».