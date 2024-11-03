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Сегодня, 11:57

Слот рассказал о разговоре с игроками «Ливерпуля» после проигранного первого тайма в матче с «Брайтоном»

Алина Савинова
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот похвалил «Брайтон» за игру в матче 10-го тура чемпионата Англии.

Встреча, которая прошла 2 ноября, завершилась со счетом 2:1 в пользу красных. «Ливерпуль» отыгрался во втором тайме благодаря голам Коди Гакпо и Мохамеда Салаха.

«Прежде всего, надо отдать должное «Брайтону». Они проявили хладнокровие, не побоялись играть, были хороши в обороне. А мы вообще не проявили себя ни в одной части игры, за исключением, может, стандартных положений», — приводит Goal слова Слота.

Футболисты &laquo;Ливерпуля&raquo; празднуют победу над &laquo;Брайтоном&raquo;. «Ливерпуль» запрыгнул на первое место АПЛ. А «Сити» и «Арсенал» сенсационно проиграли

Также он отметил, что футболисты изменили свое отношение к игре после серьезного разговора в раздевалке в перерыве матча.

«Мы немного изменили тактику, но это не имело никакого отношения к владению мячом. Все дело было в том, что игроки продемонстрировали другое отношение и другую интенсивность. Я сказал несколько вещей, но это не из разряда, что я кричал или кипел от злости. Я просто хотел убедиться, что игроки понимают, как мало было сделано в первом тайме. Думаю, они и сами это почувствовали», — добавил тренер.

«Ливерпуль» набрал 25 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, обойдя «Манчестер Сити» (23). Команда Слота продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до 11 игр.

Источник: Goal
Футбол
ФК Ливерпуль
Арне Слот
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 21-11 23
3
 Нот. Форест 10 5 4 1 14-7 19
4
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
5
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
6
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
7
 Брайтон 10 4 4 2 17-14 16
8
 Борнмут 10 4 3 3 13-12 15
9
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
10
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
11
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
12
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
13
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
14
 Вест Хэм 10 3 2 5 13-19 11
15
 Лестер 10 2 4 4 14-18 10
16
 Эвертон 10 2 3 5 10-17 9
17
 Кр. Пэлас 10 1 4 5 8-13 7
18
 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
19
 Саутгемптон 10 1 1 8 7-19 4
20
 Вулверхэмптон 10 0 3 7 14-27 3
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Ньюкасл – Арсенал
 1 : 0
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 2 : 1
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 1 : 1
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 2 : 1
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 3 : 0
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 1 : 0
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
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МЮ – Челси
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