Слот рассказал, как смерть Жоты повлияла на игроков «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о том, как на игроках команды сказалась гибель одноклубника Диогу Жоты.

28-летний Жота и его 25-летний брат Андре Силва погибли 3 июля в результате ДТП в Испании. После этой трагедии «Ливерпуль» вывел из обращения 20-й номер в память о футболисте.

«Игроки гораздо лучше, чем я ожидал пять-шесть недель назад. В тот момент казалось, как вообще возможно играть снова? Но они вели себя очень, очень, очень достойно. С обеих сторон: они были великолепны как люди и как профессиональные футболисты. Поэтому нам пришлось усердно работать, и мы начали это делать», — сказал Слот в интервью Sky Sports.

В пятницу, 15 августа, болельщики «Ливерпуля» организовали перформанс в честь Жоты на матче 1-го тура АПЛ сезона-2025/26 с «Борнмутом».