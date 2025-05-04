Слот: «Клопп сказал мне, что я теперь являюсь частью истории «Ливерпуля»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, что Юрген Клопп поздравил его с чемпионством в АПЛ.
«Самый известный человек, отправивший мне сообщение? Полагаю, это был Юрген Клопп. Что он сказал? Поздравил, сказал, что теперь я знаю, что этот клуб особенный, и что я часть его истории. Он был очень рад за болельщиков и за клуб», — цитирует Слота ESPN.
Нидерландский специалист возглавил «Ливерпуль» 20 мая 2024 года, сменив Клоппа, который руководил командой с 2015 года и ушел по собственному желанию. При Клоппе «Ливерпуль» выиграл АПЛ в сезоне-2019/20.
Новости