Слот: «Клопп сказал мне, что я теперь являюсь частью истории «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, что Юрген Клопп поздравил его с чемпионством в АПЛ.

«Самый известный человек, отправивший мне сообщение? Полагаю, это был Юрген Клопп. Что он сказал? Поздравил, сказал, что теперь я знаю, что этот клуб особенный, и что я часть его истории. Он был очень рад за болельщиков и за клуб», — цитирует Слота ESPN.

Нидерландский специалист возглавил «Ливерпуль» 20 мая 2024 года, сменив Клоппа, который руководил командой с 2015 года и ушел по собственному желанию. При Клоппе «Ливерпуль» выиграл АПЛ в сезоне-2019/20.