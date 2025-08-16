Слот рассчитывает на то, что Кьеза останется в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ожидает, что нападающий Федерико Кьеза останется в клубе в сезоне-2025/26.

В матче первого тура АПЛ с «Борнмутом» (4:2) Кьеза вышел за замену на 82-й минуте и через шесть минут забил гол, который позволил «красным» выйти вперед.

«Пока он здесь, он определенно в «Ливерпуле», и у меня нет причин полагать, что-то изменится. В прошлом сезоне ему было нелегко привести себя в форму. К сожалению для него, он пропустил и наше азиатское турне, так что пропустил довольно много.

Когда нам понадобился Федерико при счете 2:2, мы пригласили его, и он справился, а это всегда положительно сказывается на будущем в клубе.

После того, как болельщики столько раз пели для него во время игры, а также в прошлом сезоне, я думаю, ему приятно дать им что-то взамен, и это определенно то, что он сделал сегодня», — сказал Слот на пресс-конференции.

Контракт 27-летнего итальянца с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2028 года. Ранее появилась информация, что нападающий хочет вернуться в Италию. Однако после игры с «Борнмутом» он заявил, что хотел бы остаться в нынешнем клубе.