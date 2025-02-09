Слот — о вылете «Ливерпуля» из Кубка Англии: «В такой игре все решает один момент»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение команды в матче 1/16 Кубка Англии против «Плимут Аргайл» (0:1).

«Отличная игра от «Плимута». Хороший план на игру, они заслуживают похвал. У нас был не очень хороший день, и этот счет стал его итогом. Я не могу сказать, что парни не боролись. Обе команды почти не создавали голевых моментов, а потом случился пенальти. В такой игре все решает один момент. Он появился у «Плимута», они заслужили победу. Действуя против такой системы игры, тяжело создавать моменты. Я не был этим удивлен. Соперник был очень агрессивен, когда мяч был у нас. Нелегко создавать моменты, когда не хватает сыгранности. Всем больно. Мы хотели пройти как можно дальше. В дальнейшем мы должны быть более креативными», — цитирует Слота Sky Sports.

«Ливерпуль» завершил выступление в турнире. «Плимут» вышел в 1/8 финала, его соперник в следующем раунде определится по итогам жеребьевки.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, набрав 56 очков за 23 матча. «Плимут» располагается на последнем месте в Чемпионшипе с 25 баллами после 30 игр.