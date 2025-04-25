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Слот — о возможном чемпионстве «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом»: «Насладиться нужно в момент финального свистка»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о возможном чемпионстве команды в АПЛ по итогу матча с «Тоттенхэмом» в 34-м туре.

Мерсиайдцам достаточно набрать одно очко в игре с лондонцами, чтобы досрочно гарантировать себе титул.

«Прежде всего это большая ответственность, потому что мы знаем, что в последний раз этот клуб выигрывал чемпионат во время пандемии. Все с нетерпением ждут воскресенья, но мы знаем, что нам еще многое предстоит сделать.

Мы сосредоточены только на следующем сопернике, сейчас это «Тоттенхэм». Поэтому мы постараемся подготовить команду так же, как в течение всего сезона. Надеюсь, игроки смогут продемонстрировать те же энергию и настрой, как на протяжении сезона.

Мы будем довольны только победой, одного очка недостаточно. Момент, которым нужно насладиться — это финальный свиток. Это четыре-пять минут, когда вы по-настоящему счастливы. Затем вы заходите в раздевалку, где всегда видите одного или двух игроков, которые не так счастливы, потому что не сыграли. И вы уже начинаете думать: «Ладно, этим тоже нужно заняться». А потом мне надо идти на пресс-конференцию.

Ты по-настоящему счастлив три, четыре или пять минут, а потом снова начинается «нормальная» жизнь тренера», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

«Ливерпуль» на своем поле примет «Тоттенхэм» в воскресенье, 27 апреля. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
Арне Слот
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 33 24 7 2 75-31 79
2
 Арсенал 34 18 13 3 63-29 67
3
 Ман. Сити 34 18 7 9 66-43 61
4
 Нот. Форест 33 18 6 9 53-39 60
5
 Ньюкасл 33 18 5 10 62-44 59
6
 Челси 33 16 9 8 58-40 57
7
 Астон Вилла 34 16 9 9 54-49 57
8
 Борнмут 33 13 10 10 52-40 49
9
 Фулхэм 33 13 9 11 48-45 48
10
 Брайтон 33 12 12 9 53-53 48
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 34 11 12 11 43-47 45
13
 Эвертон 33 8 14 11 34-40 38
14
 МЮ 33 10 8 15 38-46 38
15
 Вулверхэмптон 33 11 5 17 48-61 38
16
 Тоттенхэм 33 11 4 18 61-51 37
17
 Вест Хэм 33 9 9 15 37-55 36
18
 Ипсвич 33 4 9 20 33-71 21
19
 Лестер 33 4 6 23 27-73 18
20
 Саутгемптон 33 2 5 26 24-78 11
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22.04 22:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 2 : 1
23.04 22:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 2 : 2
26.04 14:30
Челси – Эвертон
 - : -
26.04 17:00
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
26.04 17:00
Ньюкасл – Ипсвич
 - : -
26.04 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 - : -
26.04 17:00
Вулверхэмптон – Лестер
 - : -
27.04 16:00
Борнмут – МЮ
 - : -
27.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
1.05 21:30
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 15 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 19 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 32 1 2
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