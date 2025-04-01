Слот прокомментировал слухи о возможном уходе Александер-Арнольда в «Реал»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал слухи о возможном уходе защитника Трента Александер-Арнольда в «Реал».

«Сейчас Трент восстанавливается после травмы, и мы делаем все, чтобы помочь ему. Насчет его будущего я спокоен. Эта ситуация длится уже восемь-девять месяцев, и за это время он отлично проявил себя, как и другие игроки с подходящими к концу контрактами», — приводит слова Слота Daily Mail.

Вице-капитан «Ливерпуля» может покинуть клуб летом 2025 года, когда истечет его текущий контракт.

В текущем сезоне 26-летний защитник провел 39 игр, забив 3 гола и отдав 7 результативных передач.