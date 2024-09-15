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Слот — о поражении от «Ноттингем Форест»: «Ливерпуль» создал недостаточно моментов»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение в матче 4-го тура чемпионата Англии против «Ноттингем Форест» (0:1).

«Единственное, на что мы могли повлиять, это владение мячом, потому что они играли со множеством длинных передач, так что если вы потом забираете мяч, вам нужно пройти мимо 11 игроков. У нас было большое владение мячом, но нам удалось создать только три-четыре довольно хороших момента, а это явно недостаточно. Если так много играешь на их половине поля, то нужно играть намного лучше», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Мерсисайдцы (9 очков) потерпели первое поражение в текущем сезоне и занимают второе место в АПЛ. «Ноттингем Форест» (8) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.

ФК Ливерпуль
ФК Ноттингем Форест
Арне Слот
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1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ливерпуль 4 3 0 1 7-1 9
3
 Астон Вилла 4 3 0 1 7-6 9
4
 Брайтон 4 2 2 0 6-2 8
5
 Нот. Форест 4 2 2 0 4-2 8
6
 Ньюкасл 3 2 1 0 4-2 7
7
 Челси 4 2 1 1 8-5 7
8
 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
9
 Брентфорд 4 2 0 2 6-6 6
10
 МЮ 4 2 0 2 5-5 6
11
 Борнмут 4 1 2 1 5-5 5
12
 Фулхэм 4 1 2 1 4-4 5
13
 Вест Хэм 4 1 1 2 5-6 4
14
 Тоттенхэм 3 1 1 1 6-3 4
15
 Лестер 4 0 2 2 5-7 2
16
 Кр. Пэлас 4 0 2 2 4-7 2
17
 Ипсвич 4 0 2 2 2-7 2
18
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 3-9 1
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 Саутгемптон 4 0 0 4 1-8 0
20
 Эвертон 4 0 0 4 4-13 0
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 0 : 3
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Брайтон – Ипсвич
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Кр. Пэлас – Лестер
 2 : 2
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Фулхэм – Вест Хэм
 1 : 1
14.09 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 0 : 1
14.09 17:00
Ман. Сити – Брентфорд
 2 : 1
14.09 19:30
Астон Вилла – Эвертон
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Брентфорд

 3
П
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Коул Палмер

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 4
Букайо Сака

Букайо Сака

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 3
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Уилфред Ндиди

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 3
И К Ж
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